Россиян накормили бургерами по рецепту Ким Чен Ына

В КНДР обычный бургер называют изобретением Ким Чен Ына / © Pexels

Российские туристы, посетившие КНДР после открытия прямого авиарейса из Москвы в Пхеньян, рассказали, что в самолетах местной авиакомпании их накормили бургером, рецепт которого якобы разработал глава Северной Кореи Ким Чен Ын.

Об этом пишут пропагандисты российского издания Life.ru, пытаясь развеять «стереотипы» о Северной Корее.

«Они (стюардессы) сказали, что великий вождь объединил котлету и булку и наградил народ вкусной едой», — рассказала одна из путешественниц.

Другие туристы отмечают, что представление властями КНДР обычных бургеров как «достижения национального масштаба», а не просто фастфуд, — это обычный подход.

Таким образом укрепляется культ личности вождя, который заметен в быту, на транспорте, в пропаганде и меню заведений общественного питания.

«Даже газету с изображением вождя стюардесса аккуратно разгладила на соседнем сиденье», — рассказали россияне, решившиеся на поездку в Северную Корею.

Кстати, стоимость туров в КНДР в России стоит почти столько же, как отдых в Турции.

Семидневный тур на северокорейский курорт Вонсан-Кальма на 20 000 туристов, который недавно открыли специально под российских гостей, будет стоить $1400 и 35 000 рублей на человека.

Это примерно столько же, как недельный отдых в пятизвездочном отеле на первой линии в Турции.

Напомним, недавно в Южной Корее задержали шестерых граждан США, которые пытались отправить морем в КНДР 1600 пластиковых бутылок, наполненных рисом, долларовыми купюрами и Библиями.