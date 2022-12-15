Россиян не хватает: РФ восполняет потери в армии трудовыми мигрантами из стран Азии

Сейчас в России насчитывается около 6 млн мигрантов, приехавших из стран Азии.

Россия несет большие потери в войне против Украины. В ноябре 2022 года российское руководство приняло ряд законодательных актов, существенно расширяющих перечень граждан, которые могут быть призваны на военную службу.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей в четверг, 15 декабря.

В частности, речь идет об указе, которым в России разрешено проходить военную службу лицам, имеющим двойное гражданство. По словам Громова, сейчас в России насчитывается около 6 млн человек, приехавших из других стран Азии.

"Указанные изменения, прежде всего, направлены на привлечение к военной службе трудовых мигрантов, находящихся на территории Российской Редерации. Сейчас в России насчитывается около 6 млн человек, подавляющее количество из которых составляют выходцы из Узбекистана (почти 50%) и Таджикистана (30%), а также из Кыргызстана, Армении, Азербайджана и других стран. Из общего числа мигрантов около 2,7 млн человек, а это почти 45%, являются мужчинами призывного возраста", — отметил Громов.

Напомним, в Москве разместили рекламу службы в армии на языках государств Средней Азии.

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