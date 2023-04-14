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Россиян не выпустят из страны: Путин подписал закон об электронных повестках

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Россиян не выпустят из страны: Путин подписал закон об электронных повестках

Фото: Associated Press

Заметим, для получивших повестку будет действовать запрет на выезд из РФ.

Президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных, предусматривающем введение электронных повесток.

Об этом сообщили российские средства массовой пропаганды.

Согласно новому закону, повестки могут направляться гражданам России в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме.

Кроме того, вводится запрет на выезд из РФ граждан, получивших повестку, до их визита в военкомат. А тем, кто не пришел в военкомат в течение 20 дней, будет ограничено право управлять автомобилем.

Ранее в российском Минцифры анонсировали, что в полном объеме реестр военнообязанных запустят не ранее осеннего призыва.

Напомним, Госдума РФ 11 апреля приняла закон о едином реестре военнообязанных, согласно которому мужчинам будут отправлять электронные повестки и запретят выезд за границу. Спикер президента РФ Дмитрий Песков успокаивал россиян, что "все идет по плану", а новый закон якобы не связан с общей мобилизацией из-за войны против Украины.

По мнению советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, такое нововведение в РФ свидетельствует об огромных потерях на фронте. В то же время он заверил, что в Украине нет необходимости вводить электронные повестки.

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Дата публикации
Просмотры
2165
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