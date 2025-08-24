Россиян призвали доносить на одетых не по сезону людей со сжатыми губами

Улица Москвы / © Associated Press

Российское МВД призывает граждан государства-агрессора сообщать силовикам о подозрительных лицах, которые могут оказаться террористами. Среди признаков, на которые россиянам советуют обращать внимание — несоответствующая сезону одежда и характерная мимика, в частности крепко сжатые губы.

С методическими рекомендациями граждан РФ ознакомили пропагандисты агенства ТАСС.

Министерство внутренних дел России призывает доносить на людей, которые летом одеты в теплые плащи или куртки, поскольку «под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы».

Также в перечне подозрительных признаков — большие сумки или чемоданы «в неподходящих местах».

По мнению МВД, россиян должны настораживать люди, которые ведут себя нервно, имеют испуганный вид, оглядываются и слишком часто проверяют свой багаж.

Отдельное внимание в методических рекомендациях уделяется мимике.

«Преступник, который готовится к теракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточенно, губы плотно сжаты или медленно двигаются, будто читая молитву», — говорится в документе российского МВД.

По данным МВД РФ, в 2024 году в России было зафиксировано рекордное количество дел по статье о теракте за всю историю ведения статистики. Увеличение количества преступлений началось сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.

Статистический рост напрямую связан с изменением квалификации преступлений.

После развязывания полномасштабной войны в Украине российские власти стали признавать терактами поджоги военкоматов и релейных шкафов, а также неудачные попытки их совершения — действия, которые стали одной из форм антивоенного протеста.

Напомним, в российском Санкт-Петербурге затонул новейший буксир ВМФ РФ «Капитан Ушаков», который был спущен на воду в 2022 году и достраивался на местном Балтийском заводе.