Россиян призывают скупать бытовую технику: останутся только утюги и чайники

Эксперт по финансам прогнозирует исчезновение с полок магазинов многих импортных товаров и их значительное удорожание.

Российский экономист и инвестиционный стратег, кандидат экономических наук Сергей Суверов призвал россиян поторопиться с приобретением бытовой техники пока ее стоимость не стала заоблачной.

Как сообщают российские издания, об этом финансовый эксперт заявил в интервью агентству "Прайм".

Суверов предупредил, что бытовая техника с высокотехнологичными компонентами или товары, поставляемые зарубежными концернами из Европы, США и Японии, могут покинуть российский рынок. По его словам, такие предметы как утюги и чайники еще останутся в продаже, однако стратег допустил их подорожание на 30-40 процентов.

Специалист добавил, что спрос на бытовую технику в РФ, как и на другие импортные товары, включая лекарства, на данный момент превышает предложение. Часто эта проблема возникает из-за перебоев в логистике, поскольку некоторые контейнерные компании ввели санкции против России. Поэтому эксперт призвал покупать бытовую технику сейчас, пока она не выросла в цене.

"Однако надо понимать, что бытовая техника — не такой ликвидный и достаточно специфический актив ограниченного назначения, многие такие товары купить сложно", — подчеркнул он.

Напомним, по состоянию на 6 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более сотни компаний.

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