Россиян призывного возраста перестали выпускать за границу

В России начали рассылать электронные повестки гражданам призывного возраста. Гражданам, которым их прислали, ограничили выезд за границу.

Об этом говорится в сообщении российского Telegram-канала Baza.

Запрет на выезд вступает в силу как только повестка появляется в цифровом реестре.

После ее отправки военнообязанные россияне обязаны в течение 27 дней явиться в военкомат.

Тех, кто не явился по повестке, ожидает наказание в виде потери права управлять автомобилем, возможности оформить самозанятость или предпринимательскую деятельность, взять кредит, кроме того любые сделки с его имуществом будут заморожены.

Электронные повестки рассылают не только призывникам, но и для «уточнения данных» и вызова резервистов на сборы.

Пока такое нововведение введено в Москве и еще 18 регионах государства-агрессора.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Путин не объявляет всеобщую мобилизацию, потому что боится потерять рейтинги. Но если он это все же сделает — это будет сигнал, что РФ готова к войне с Европой.

Без объявления мобилизации государство-агрессор пытается закрывать «дыры» на фронте с помощью наемников из стран «третьего мира».