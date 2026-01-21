Россиян вербуют на работу на "Луганской АЭС": что скрывается за странным предложением

Россиян обманом вербуют в армию / © ТСН.ua

На крупнейшей российской онлайн-платформе Avito в последнее время начали появляться странные объявления о наборе охранников на «Луганскую АЭС», которой на самом деле не существует.

На это обратили внимание журналисты издания «Верстка».

В одном из таких приглашений «на контрактную службу в подразделение охраны Луганской АЭС» указано, что «работу» предлагает «Центр подбора военных кадров». При этом во всех вакансиях указаны стандартные условия для контрактников российской армии: зарплата от 210 тысяч рублей плюс единовременная выплата от 1,5 до 4 млн рублей.

Журналист издания под видом соискателя позвонил в вербовочный центр и поинтересовался, почему нет никакой информации о «Луганской АЭС», где якобы предлагают работать.

В ответ вербовщица упрекнула за бессмысленные поиски информации и заявила, что служить придется там, «где родина скажет», добавив, что это могут быть и оккупированные территории Украины и приграничные области РФ — Курская и Брянская. При этом она подчеркнула, что есть объекты, информация о которых закрыта, поскольку в стране «идет война».

Продолжая разговор с вербовщицей, журналист поинтересовался, есть ли гарантия, что он не попадет сразу на фронт.

«Ну если у вас обнаружат гепатит и ВИЧ, то отправят на „передок“, — откровенно ответила она.

Обман, который используют для вербовки в российскую армию, свидетельствует о большом недоборе контрактников для пополнения потерь оккупантов в войне против Украины.

В объявлениях на платформе Avito говорится, что «работа» подходит для студентов, пенсионеров, людей старше 45 лет и с нарушениями здоровья. То есть в мясные штурмы в России готовы отправлять всех, кого удастся обмануть.

Напомним, в прошлом году в российской оккупационной армии планировалось создание 14 новых дивизий,однако реализовать эти намерения удалось не более, чем на половину.