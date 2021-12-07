Россиян возмутила эротическая новогодняя елка-"фаллос" (фото)

В администрации поселка пообещали, что до конца недели конструкция примет привычный вид.
В якутском поселке Витим к Новому году установили елку в форме пениса. Некоторые жители назвал декорацию эротичной, другие считают ее установку незавершенной.
Фото дерева фаллической формы опубликовала в своем Facebook- аккаунте одна из жительниц региона.
Пользователи соцсети высмеяли необычное праздничное дерево в комментариях под публикацией.
- Какой год – такова и елка;
- Звезда на конце. Символично. Следующий год не принесет ничего хорошего.
Так, на изображении можно увидеть, что ветви у основания елки длинные и пышные, а с середины объем резко сократился и не изменялся до верхушки.
В свою очередь в администрации Витима объяснили , что до конца недели конструкция примет привычный вид — ее возведение еще не закончили. Вскоре дереву добавят больше веток, повесят на него гирлянды и елочные игрушки.
Напомним:
Елочный скандал вспыхнул в Британии — лондонцы снова сетуют на подаренную Норвегией новогоднюю елку- считают ее ветви коротковатыми, а само дерево называют худым и некрасивым.
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