Россиян возмутила эротическая новогодняя елка-"фаллос" (фото)

В администрации поселка пообещали, что до конца недели конструкция примет привычный вид.

В якутском поселке Витим к Новому году установили елку в форме пениса. Некоторые жители назвал декорацию эротичной, другие считают ее установку незавершенной.

Фото дерева фаллической формы опубликовала в своем Facebook- аккаунте одна из жительниц региона.

Фото Facebook/Айталина Никифорова

Пользователи соцсети высмеяли необычное праздничное дерево в комментариях под публикацией.

Какой год – такова и елка;

Звезда на конце. Символично. Следующий год не принесет ничего хорошего.

Так, на изображении можно увидеть, что ветви у основания елки длинные и пышные, а с середины объем резко сократился и не изменялся до верхушки.

В свою очередь в администрации Витима объяснили , что до конца недели конструкция примет привычный вид — ее возведение еще не закончили. Вскоре дереву добавят больше веток, повесят на него гирлянды и елочные игрушки.

Напомним:

Елочный скандал вспыхнул в Британии — лондонцы снова сетуют на подаренную Норвегией новогоднюю елку- считают ее ветви коротковатыми, а само дерево называют худым и некрасивым.

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