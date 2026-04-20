Россиян заливает "нефтяным дождем" после атак по НПЗ в Туапсе (фото, видео)

После атак по НПЗ в Туапсе выпал «нефтяной дождь» / © скриншот с видео

После повторных атак на Туапсинский НПЗ в России город накрыло маслянистым дождем, а в акватории Черного моря разлилось гигантское нефтяное пятно. В школах и детсадах отменили занятия.

Об этом сообщили российские телеграм-каналы и оперативный штаб по Краснодарскому краю.

По словам местных жителей, утром 20 апреля после повторной атаки на Туапсинский НПЗ в городе наблюдали необычные осадки.

"Все вокруг покрылось маслянистой пленкой и черными шариками. Сначала думали, что обычная пыль, но потом поняли, что больше похоже на следы сгоревшей нефти», — рассказали очевидцы.

Информация о «странных черных шариках» также появляется в региональных телеграм-каналах.

Сообщается, что 20 апреля в городе отменили занятия в школах и детсадах. Несмотря на то, что Роспотребнадзор официально не зафиксировал превышение уровня вредных веществ, местные паблики рекомендуют жителям не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, промывать глаза, нос и горло и соблюдать другие меры безопасности.

Еще одним следствием стало масштабное нефтяное пятно, которое признал оперштаб Краснодарского края. Оно возникло после первого удара по Туапсинскому НПЗ и, по оценкам, занимает площадь около 10 тыс. кв. м.

Власти региона заявляют, что работают над ликвидацией последствий. По данным оперштаба, для сдерживания загрязнения установлены боновые заграждения, а к сбору нефти привлечены экипажи шести судов из порта Туапсе — катера и специализированные нефтесборщики. Подобные работы проводятся и в устье реки Туапсе, куда также попали нефтепродукты.

Напомним, что Туапсе дважды подвергся атакам за последние четыре дня. Были повреждены объекты Туапсинского НПЗ и портовая инфраструктура. Пожар, возникший на заводе после второго удара, до сих пор не ликвидирован. Дым из района виден даже в отдаленных населенных пунктах вдоль Черноморского побережья.

К слову, по данным президента Владимира Зеленского, благодаря «дальнобойным санкциям» Украина только за март нанесла российскому нефтяному сектору ущерб на 2,3 млрд долл. Кампания продолжается и в апреле. Глава государства подчеркнул, что Украина и дальше будет развивать дальнобойные возможности для ослабления экономического и военного потенциала РФ.