Россиян ждет "невероятная бедность" из-за санкций – экс-главный экономист МВФ

Эксперт считает, что долгосрочные санкции могут привести к изменению режима в РФ после победы Украины в войне.

В России может возникнуть "невероятная бедность" из-за существенного влияния международных санкций на экономику страны, на самом деле работающих.

Об этом бывший главный экономист МВФ Кеннет Рогофф сказал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Взгляните на Иран, посмотрите на Северную Корею, посмотрите на Венесуэлу, посмотрите на Кубу. Вот куда движется Россия", – сказал экономист.

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Он отметил, что РФ в будущем может стать "гигантским Ираном" из-за последствий действия западных санкций. Россиян ждет "невероятная бедность", добавил Рогофф.

Он заверил, что введенные против России ограничения работают, а все заявления представителей режима страны о неоправданности санкционных планов Запада неправдивы.

Эксперт пояснил, что РФ потеряла часть своих доходов, что свидетельствует о замедлении производства и других секторов экономики.

"Важнейшие санкции – влияющие на ВПК. Представим, что война закончилась, и Украина победила, но режим в России не изменился. Думаю, нам нужно подумать о долгосрочных санкциях", – подчеркнул экономист.

Напомним, в ноябре стало известно, что в России начался процесс глубокой рецессии. Ведь объемы производства там сокращались в течение двух кварталов подряд. Кроме того, ситуация в экономике ухудшается из-за объявленной мобилизации.

В декабре в РФ до рекордного уровня вырос дефицит федерального бюджета , что связано с падением доходов на фоне ограничений на экспорт нефти и рост расходов на войну против Украины.

В результате войны против Украины экономику России ожидает серьезный кризис. Такую оценку дали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

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