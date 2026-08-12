Россиян ждут болота и "зубы дракона": как Литва укрепляет оборону

Литва усиливает меры защиты от России

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Литва активизирует подготовку к возможной агрессии со стороны России и Беларуси, создавая масштабную систему военной контрмобильности. Правительство страны одобрило новые меры, призванные затруднить проникновение потенциального противника и его передвижение по территории Литвы.

Об этом сообщили на официальном сайте правительства Литовской Республики.

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Планы по защите территории охватывают приграничные районы с Беларусью и Калининградской областью РФ.

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В приграничной зоне планируется создать полосы инженерных заграждений шириной 20 метров. В отдельных оперативных районах, определённых литовскими военными, их ширина будет достигать 150 метров.

Там будут устанавливаться различные противотанковые заграждения, в частности «зубы дракона» и другие инженерные сооружения. Реализовать проект планируется до конца 2028 года.

Вильнюс делает особый упор на природные преграды. К 2030 году Литва планирует восстанавливать болота и их гидрологический режим. Ожидается, что такие территории станут труднопроходимыми для тяжёлой военной техники без специального инженерного оборудования.

Количество специальных парков инженерных средств будет увеличено до 50. Кроме того, на дорогах государственного значения и перед определенными военными мостами будут устанавливаться резервные заграждения.

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Особое внимание будет уделено мостам. На них будут предусмотрены конструкции для крепления взрывчатых веществ, а новые правила проектирования мостов будут требовать заранее создавать возможность для их уничтожения в случае военной необходимости.

«Военная контрмобильность является важной составляющей готовности Литвы к обороне», — заявил заместитель министра обороны Томас Микелькявичюс. По его словам, страна стремится использовать как особенности собственной территории, так и инженерные средства, чтобы максимально затруднить продвижение потенциального противника.

Напомним, ранее сообщалось, что НАТО меняет подходы к ведению будущих войн, делая ставку на дроны, спутники, датчики и искусственный интеллект. На восточном фланге Альянса — от Финляндии до Чёрного моря — планируется создать единую систему наблюдения, которая позволит быстрее выявлять потенциальные атаки России и реагировать на них.

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