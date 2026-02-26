Пустые полки в магазине / Иллюстративное фото

Реклама

Российский агрорынок охватил системный кризис, грозящий дефицитом пищи. Из-за критической нехватки техники и падения рентабельности зерно становится убыточным, а модернизация остановилась.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

России грозит дефицит еды

Кризис на рынке агротехники в России приобрел системный характер и уже может непосредственно сказаться на производстве продовольствия. В самой отрасли признают, что проблемы имеют долгосрочную природу и связаны с технологическим отставанием. Оно создает риски падения урожайности.

Реклама

Продажи сельхозтехники упали на четверть. Уровень изношенности машинно-тракторного парка превышает 50%, тогда как темпы его обновления составляют лишь 3,5% при необходимых 10%. По рыночным оценкам, агросектору не хватает примерно 62 тыс. тракторов и 34 тыс. комбайнов, что свидетельствует о глубоком структурном дефиците технической базы.

Финансовые условия также ухудшаются: высокая учетная ставка ежегодно сокращает доходы отрасли на 5 — 8 млрд долл. Рентабельность растениеводства в 2025 году упала до 15 — 16% по сравнению с 40% в 2020-м, а производство зерна стало убыточным. Дополнительное давление создают экспортные пошлины, которые ежегодно «съедают» еще 2 — 3 млрд долл. прибыли.

Государственная поддержка остается ограниченной: по данным Организации экономического сотрудничества и развития, доля субсидий в доходах фермеров составляет лишь 1 — 2%, тогда как в странах ЕС — 13 — 15%. Это значительно сужает возможности аграриев инвестировать в обновление техники.

Нынешняя модель регулирования фактически изымает ресурсы из отрасли через налоги и пошлины и не стимулирует модернизацию. Вместе с экспортными ограничениями это подрывает прибыльность и конкурентоспособность агропроизводителей, а в среднесрочной перспективе повышает риски дефицита продовольствия на внутреннем рынке и роста цен.

Реклама

Цены на продукты в России

Заметим, что в России стремительно дорожают огурцы: их цена вдвое превысила стоимость бананов, достигнув более 300 руб. за килограмм, из-за чего супермаркеты ограничили продажу в одни руки. Reuters сообщает, что на фоне общей инфляции и роста НДС в 2025 году россияне вынуждены самостоятельно выращивать овощи из бесплатных семян от газет.

Несмотря на попытки властей сдержать наценки и проверки антимонопольной службы, цены на продукты, топливо и коммунальные услуги продолжают давить на кошельки жителей страны-оккупанта.

Российская экономика — какое ее состояние сейчас

Reuters сообщает, что резервы России рискуют иссякнуть к концу 2026 года из-за сокращения доходов от энергетики на 18%, индийского нефтяного эмбарго и больших скидок на сырье. На фоне высоких ставок и нехватки рабочей силы расходы будут только расти, а заложенное в бюджете сокращение военных расходов эксперты считают нереалистичным. Из имеющихся 4,1 трлн руб. резервов может остаться лишь минимальная «подушка» в 1,6 трлн.