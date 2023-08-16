Россиянам и белорусам хотят запретить голосовать на выборах в Эстонии

В ближайшее время министр юстиции Эстонии Каале Лаанет представит общественности закон, фактически лишающий россиян и белорусов право голосовать в стране.

Министерство юстиции Эстонии подготовило законопроект, который ограничит права жителей с гражданством РФ и Беларуси на участие в местных выборах.

Об этом сообщает эстонское издание ERR.

В проекте закона министерство отмечает, что государство не в состоянии обеспечить свободу граждан России от влияния страны их гражданства. Так, авторы проекта подчеркивают, что "в соответствии с Конституцией Российской Федерации, защита Отечества (России) является обязанностью каждого гражданина Российской Федерации, а также были случаи, когда граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в Эстонии, получали мобилизационные призывы из страны своего гражданства для прохождения службы в вооруженных силах".

Также с помощью этого законопроекта в Закон о выборах будет внесена поправка, согласно которой иностранец, являющийся гражданином иностранного государства, признанного Европейским парламентом или Рийгикогу (парламент Эстонии – ред.) страной-агрессором, не может участвовать в голосовании.

Целью таких законодательных изменений является временное ограничение избирательных прав граждан России, проживающих в Эстонии, на выборах в органы местного самоуправления. Это же положение коснется и граждан Беларуси.

В то же время, этот законопроект может противоречить Конституции Эстонии, а также положениям Европейского союза, в связи с чем министр юстиции Калле Лаанет признал, что ряд спорных вопросов, возможно, предстоит окончательно решить Государственному суду.

Однако законопроект основывается на одном из решений коллегии Госсуда по уголовным делам, в котором, в частности, говорилось, что основные права "могут быть ограничены как исключение для защиты другого основного права или конституционных ценностей".

Следует добавить, что следующие муниципальные выборы пройдут в Эстонии в октябре 2025 года.

Напомним, на заседании кабинета министров Эстонии 10 августа правительство страны приняло решение прислать Украине дополнительную военную помощь, в частности, стрелковое оружие и боеприпасы.

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