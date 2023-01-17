Россиянам кардинально усложнили получение виз в Европу и резко ограничили сроки пребывания в Казахстане

Российские граждане не смогут получить визы сроком более года в страны Европы, несмотря на то, что полный запрет на въезд действует пока только в шести государствах ЕС. Казахстан же резко ограничил россиянам сроки пребывания в стране.

Об этом пишет российская Ассоциация Туроператоров, а также отмечает МИД РФ.

Напомним, что о полном запрете на въезд для туристов-россиян ввели шесть стран: Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Чехия и Эстония.

В то же время другие европейские консульства построили "визовые барьеры". Там без официального отказа в выдаче виз гражданам РФ выдвигают, как говорят представители российских туроператоров, "невыполнимые условия". К примеру, оплату визовых сборов через западные банки, страховой полис иностранной компании.

Также сведено к минимуму оформление многоразовых виз.

"О мультишенгене на 2 и 3 года, и, тем более, 5 лет можно забыть. Хорошо, если оформят многократную визу на 6 месяцев или год. Со слабой визовой историей дадут только одноразовую визу на время поездки", – поделился представитель одного из туроператоров. страны-агрессорки.

Туристам, ранее часто посещавшим европейские страны, могут выдать визу меньшим сроком действия, чем они привыкли или просят.

В 2023 году новых визовых правил для россиян пока не ввели. Жестчайшие требования действуют в Германии: там просят предъявить счет в банке, который работает на территории ЕС и страховку европейской страховой компании. Аналогичные требования предъявляют Словения и Мальта.

В то же время в Казахстане граждан РФ уравняли в правах с другими иностранцами. Государство резко усилило правила пребывания для граждан страны-агрессоры. Теперь пребывание в Казахстане для россиян возможно не больше 90 дней за 6 месяцев.

Об этом говорится в постановлении правительства Казахстана.

"С 27 января гражданам стран Евразийского экономического союза (Россия, Беларусь, Армения и Кыргызстан) нельзя будет задерживаться в Казахстане более 90 дней в течение любого периода продолжительностью 180 дней. В случае нарушения иностранца не пустят в страну при следующем визите", — указано в документе.

Это ограничение не касается тех, кто оформил разрешение на проживание на определённый срок.

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