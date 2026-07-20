Россиянам могут перекрыть путь в Европу: Эстония предупредила о важном решении

Граница Эстонии и России / © Associated Press

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Эстония готова закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с РФ при угрозе национальной безопасности. Пока ситуация на границе не дает оснований для его закрытия.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Таро, пишет ERR.

«Мы сказали, что открытие и закрытие границы будем базироваться на оценке угрозы — если возникнет непосредственная угроза для Эстонии, граница будет немедленно закрыта», — пояснил Таро.

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Он подчеркнул, что Эстония поставила своей целью максимально ограничить любые российские возможности на границе. По его словам, россияне продолжают попытки провозить подсанкционные товары.

«В то же время, ограничивая любые российские возможности, мы основывали свои действия на том, что санкции будут максимально суровыми. Благодаря их выполнению, мы ограничили 90 процентов трафика, который был там до начала полномасштабной войны в Украине», — сказал министр.

По его словам, хотя граница полностью не закрыта, однако ее пропускная способность уменьшилась в 10 раз.

«Наша задача состоит не в первую очередь в обеспечении как можно более легкого проезда для граждан России, а главным образом в охране границы», — подчеркнул он.

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