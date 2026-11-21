Дания / © Associated Press

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Дания призвала страны Европейского Союза ужесточить ограничения на въезд граждан России в Шенгенскую зону. Копенгаген предлагает прекратить выдачу россиянам туристических виз, отказаться от признания их небиометрических паспортов и ввести единые правила для всех стран ЕС.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатическую записку Дании.

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Визовые ограничения для россиян: что предлагает Дания странам ЕС

В дипломатической записке, которую Дания передала партнерам в Евросоюзе, говорится о необходимости согласовать общую политику по въезду граждан России в Шенгенскую зону. Копенгаген считает, что национальных ограничений, которые отдельные государства вводят самостоятельно, недостаточно.

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Среди предложений Дании:

прекратить выдачу туристических виз гражданам России;

не признавать русские небиометрические паспорта в странах Шенгенской зоны;

шире применять визы с ограничением территории;

ужесточить правила въезда для нынешних и бывших российских военнослужащих.

В записке Копенгаген призывает европейские страны к общим и решительным действиям.

«Мы должны принять конкретные меры, которые будут демонстрировать европейскую силу и решимость… Сейчас есть четкий импульс для решительных действий, и мы должны воспользоваться этим моментом, чтобы заменить нашу нынешнюю лоскутную систему национальных мероприятий действительно единственным подходом для всего ЕС», — говорится в документе.

По информации Reuters, Дания представит свои предложения на встрече послов Евросоюза в Брюсселе в понедельник, 23 ноября.

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Покушение на Kyivstoner: почему Дания хочет ограничить въезд россиян

Поводом для новой инициативы стал инцидент, о котором датская полиция и спецслужбы сообщили 20 ноября. По их данным, в сентябре удалось предотвратить попытку убийства украинского рэпера Kyivstoner перед его выступлением. К подготовке покушения, как утверждают датские правоохранители, могли быть причастны российские спецслужбы.

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен назвал этот инцидент неприемлемым нарушением. После этого Копенгаген объявил о высылке российского военного атташе.

Датская сторона настаивает, что усиление контроля над въездом россиян должно стать частью общей политики ЕС. В частности, согласованные правила должны сделать невозможным обход ограничений из-за получения виз в других странах Шенгенской зоны.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен выразила солидарность с Данией и другими странами ЕС, подвергшимися гибридным атакам России. Она также сообщила, что Еврокомиссия вскоре представит новую Европейскую стратегию безопасности, направленную на усиление готовности и сдерживание.

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Кроме того, Брюссель планирует представить 22 пакет санкций против России. По данным Reuters, среди обсуждаемых мер есть и дополнительные визовые ограничения. Итак, предложения Дании могут стать частью более широкой политики Евросоюза по усилению давления на Москву.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс также призвал Европейский Союз полностью закрыть границы для граждан России. Он объяснил свою позицию рисками для безопасности и невозможностью проверять сотни тысяч российских туристов, въезжающих в ЕС.

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