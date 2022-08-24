Россиянам на литовской границе хотят предложить краткий тест: достаточно будет ответа на один вопрос

Пограничник страны ЕС должен спросить у гражданина России, с какой целью он едет, а также может поинтересоваться его отношением к действиям Кремля в отношении Украины.

Если Европейский Союз не согласится не выдавать туристические визы россиянам, литовские чиновники предложат на региональном уровне запретить российским туристам въезд на свою территорию.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Габриэлиус Ландсбергис, передает издание LRT.

"Прежде всего мы стремимся к европейскому решению, потому что оно является наиболее устойчивым и юридически правильным... Если такого не будет найдено, мы не исключаем возможности поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу и, возможно, Финляндию", — сказал он журналистам во вторник, 23 августа.

По его словам, учитывая то, что Сейм Литвы признал Россию государством, совершающим геноцид и поддерживающим терроризм, граждане этой страны, путешествующие в Евросоюз в туристических целях, не должны пересекать границы ЕС.

Г. Ландсбергис подчеркнул, что гуманитарные визы будут выдаваться лицам, преследуемым российским или белорусским режимом, и членам их семей.

По его словам, в любом случае пограничник страны ЕС должен спросить у гражданина России, с какой целью он едет, а также может поинтересоваться его отношением к действиям Кремля в отношении Украины.

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“Пограничник имеет право спросить, поддерживаете ли вы войну в Украине, чей Крым. Достаточно одного ответа лица, пересекающего границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, о том, что, по его мнению, Крым является неоккупированным, чтобы предположить, что допуск этого лица не отвечает интересам национальной безопасности”, – заявил глава литовской дипломатии. .

Ландсбергис отметил, что после прекращения авиасообщения со столицами европейских государств Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Польша являются основным маршрутом россиян и белорусов в Европу.

Напомним, в Литве считают, что решение Евросоюза о прекращении выдачи шенгенских виз гражданам России подтолкнет россиян к протестам внутри страны.

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