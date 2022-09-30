Россиянам начали вручать повестки на границе с Казахстаном (фото)

Желающим уклониться от мобилизации россиянам вручают повестки в армию на въезде в Казахстан.

Представители России установили пункт мобилизации в Астраханской области на границе с Казахстаном. Там начали вручать повестки мужчинам, планировавшим бежать в соседнее государство.

Об этом глава Красноярского района Руслан Бисенов сообщил в Сети.

Он уточнил, что призывной пункт был развернут возле КПП "Караузек".

"Сотрудники военного комиссариата в Красноярском и Володарском районах уже начали вручать повестки гражданам, подлежащим призыву", – говорится в заявлении.

Отмечается, что получивших повестки россиян РФ уже не выпускает в Казахстан.

Напомним, после объявления мобилизации в РФ 21 сентября на российско-грузинской границе собрались огромные очереди желающих покинуть страну. Так, на КПП "Верхний Ларс" образовались гигантские пробки.

27 сентября стало известно, что российская оперативная группа по призыву начала выдавать повестки военнообязанным гражданам РФ прямо на границе с Грузией.

Заметим, по оценкам Генштаба ВСУ, по состоянию на 29 сентября с начала мобилизации в РФ в армию призвали уже 100 тыс. человек.