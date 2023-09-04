Россиянам показали фото живого генерала Суровикина после слухов о его заключении

Россиянам показали фото живого генерала Сергея Суровикина, которого по слухам после бунта террориста Пригожина отправили в СИЗО.

Об этом сообщила российская пропагандистка Ксения Собчак.

Пропагандистка показала фото двух человек, один из которых похож на "сирийского мясника" и военного преступника Суровикина.

"Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве", — заявила пропагандистка.

Суровикин с супругой. Фото: пропаганда РФ

Отметим, что после бунта Пригожин Суровикин был отстранен от руководящей роли в войне, которую Москва развязала в Украине. Сообщалось, что он был под домашним арестом. Ранее его назначали командующим оккупационными войсками в войне против Украины. Именно этот военный преступник, вероятно, отдал приказ о массированных ракетных ударах по энергетической инфраструктуре Украины.

Также о задержании российского генерала Сергея Суровикина писало издание Financial Times. По их данным, генерал находился под стражей.

В Bloomberg также сообщили, что Суровикина в течение нескольких дней допрашивали военные прокуроры о его связях с Пригожиным.

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