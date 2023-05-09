Россиянам показали парад с украинской озвучкой: "Слава Украине и ее сыновьям!" (видео)

Российские военные в трансляции маршировали под песню "Слава Украине" вместо композиции "День победы".

Жители Санкт-Петербурга были вынуждены смотреть парад 9 мая на одном из телеканалов с украинским озвучением.

Об этом свидетельствует соответствующая видеозапись, появившаяся в Сети.

Так, на кадрах зафиксирован экран телевизора, где транслируется российский парад по случаю 9 мая. На фоне марширования солдат и проезда техники звучит украинская песня по мотиву композиции "День победы" в исполнении российского певца Льва Лещенко. Только вот украиноязычная компоцизия называется "Слава Украине".

В частности, на видео слышны такие строки песни: "Украина, ты далекой была, в неволе поседела голова. На Сибири и в мордовских лагерях прославляли тебя в думах и песнях! Слава Украине, и ее сыновьям!"

Авторша снятого с экрана телевизора видео обращается к мужу с явным удивлением от увиденного.

"Леша, посмотри, как нас хо*лы "поздравляют". Мда, нет слов", — говорит женщина.

Муж ей отвечает: "Аа, бл*ть, это же 9 мая".

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика 18+

Россиянам показали парад с украинской озвучкой: "Слава Украине и ее сыновьям!"

Напомним, что в этот же день эстонцы потролили россиян по случаю 9 мая, разместив в городе Нарва на границе с РФ плакат с изображением президента Владимира Путина. На плакате указано, что Путин – военный преступник.

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