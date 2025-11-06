- Дата публикации
Россиянам предлагают "добровольно и с радостью" ехать в Сибирь
С 1991 года население Сибири сократилось на 12%, теперь здесь проживает всего проживает 16,48 млн человек.
Секретарь Совбеза и бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что россияне должны добровольно и с радостью переселяться в Сибирь, вспомнив времена Российской империи и Советского Союза.
Заявление соратника Путина цитируют пропагандисты российского издания РБК.
«В Российской империи и в советское время государство стремилось создать такие условия, чтобы граждане добровольно и с радостью ехали в Сибирь строить и развивать народное хозяйство», — нахваливал «славное» прошлое Шойгу.
Из-за демографического кризиса в Сибирском федеральном округе российские власти собираются «снизить смертность», а также решить проблему дефицита кадров, стимулируя даже переселение соотечественников из-за рубежа.
С 1991 года население Сибири сократилось на 12% — больше потерял только Дальний Восток. Сейчас в округе проживает 16,48 млн человек (11,29% населения РФ).
Ранее близкий к Путину политолог и экономист Сергей Караганов объявил о проекте «сибиризации» России. По его словам, государству-агрессору пора отвернуться от европейского вектора развития. В частности, он предложил направлять участников войны против Украины на строительство «новой сибирской России».
Напомним, недавно российского президента Владимира Путина предупредили, что из-за демографического кризиса государство-агрессор к концу десятилетия потеряет миллионы рабочих рук.