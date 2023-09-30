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Россиянам снова что-то "мерещится": в исчезновении света в Брянской области РФ обвинили украинцев

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Россиянам снова что-то "мерещится": в исчезновении света в Брянской области РФ обвинили украинцев

Россияне остались без света в одном округе / Фото: Getty Images

Россияне остались без света в Брянской области.

В Брянщине якобы в результате атаки "украинских террористов" в поселке Погар нарушено энергоснабжение.

Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте – сообщил местный российский губернатор Александр Богомаз.

Напомним, что ранее мы сообщали, чтов Брянской области РФ, по предварительной информации, произошел "прилет" на электроподстанцию, часть округа оказалась без света. Позже рос "СМИ" сообщили о том, что взрыв произошел на электроподстанции в городе Погар Брянской области. Оно находится в 30 километрах от границы с Украиной.

По словам местных жителей, в округе полностью пропал свет.

Напомним, в ночь на 24 сентября неизвестные диверсанты устроили "хлопок" в Московской и Калужской областях.

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Дата публикации
Просмотры
78
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