В Брянщине якобы в результате атаки "украинских террористов" в поселке Погар нарушено энергоснабжение.

Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте – сообщил местный российский губернатор Александр Богомаз.

Напомним, что ранее мы сообщали, чтов Брянской области РФ, по предварительной информации, произошел "прилет" на электроподстанцию, часть округа оказалась без света. Позже рос "СМИ" сообщили о том, что взрыв произошел на электроподстанции в городе Погар Брянской области. Оно находится в 30 километрах от границы с Украиной.

По словам местных жителей, в округе полностью пропал свет.

Напомним, в ночь на 24 сентября неизвестные диверсанты устроили "хлопок" в Московской и Калужской областях.

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