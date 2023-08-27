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Россиянам снова кажется "украинская" атака: Брянщина оказалась под ударом

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Россиянам снова кажется "украинская" атака: Брянщина оказалась под ударом

Сбитый беспилотник якобы упал в поле / Фото: ТСН.ua

Российские чиновники поспешили заявить об успешной ликвидации летательного аппарата.

Губернатор Брянской области России Александр Богомаз заявил об очередной атаке.

Об этом он написал в соцсети.

«Прекращена попытка «украинских террористов» совершить атаку БПЛА самолетного типа. Аппарат уничтожен над Трубчевским районом "силами ПВО" Министерства обороны РФ. Пострадавших нет. Сбитый беспилотник упал в поле. Разрушения нет. Оперативные службы работают на месте», – говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 26 августа Москву и область в очередной раз атаковали беспилотники. Россияне обвинили в атаке "киевский режим".

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Дата публикации
Просмотры
149
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