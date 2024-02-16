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Россиянам снова кажется: утверждают, что якобы сбили "украинские" беспилотники

Россиянам снова кажется: утверждают, что якобы сбили "украинские" беспилотники

Враги тоже атакуют беспилотники / Фото: ТСН.ua

Тревожная ночь досталась и России.

Россиянам вновь видится: минобороны России заявило, что сегодня ночью пресечена попытка "киевского режима" совершить "террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа" по объектам на территории Российской Федерации.

Об этом заявили в соцсетях ведомства.

Мол, дежурными "средствами ПВО" якобы беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА).

Добавим, что в ночь на 9 февраля в Краснодарском крае России произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе Ильский.

Напомним, что в Молдове 11 февраля в районе молдавско-украинской границы, неподалеку от села Этулия Вулканештского района, пограничная полиция обнаружила фрагменты БпЛА типа Shahed.

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