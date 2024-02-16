Россиянам снова кажется: утверждают, что якобы сбили "украинские" беспилотники

Тревожная ночь досталась и России.
Россиянам вновь видится: минобороны России заявило, что сегодня ночью пресечена попытка "киевского режима" совершить "террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа" по объектам на территории Российской Федерации.
Об этом заявили в соцсетях ведомства.
Мол, дежурными "средствами ПВО" якобы беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА).
Добавим, что в ночь на 9 февраля в Краснодарском крае России произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе Ильский.
Напомним, что в Молдове 11 февраля в районе молдавско-украинской границы, неподалеку от села Этулия Вулканештского района, пограничная полиция обнаружила фрагменты БпЛА типа Shahed.
Читайте также:
- В Молдове отреагировали на обломки дрона у границы с Украиной
- ВСУ направили на спасение Авдеевки одну из лучших бригад — Forbes
- Россия приготовила по Украине дронами и ракетами: первые подробности ночной атаки