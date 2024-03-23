Россиянам снова мерещится атака "украинских" беспилотников

У россиян была тревожная ночь.

В ночь на 23 марта 2024 года якобы пресечена попытка "киевского режима" совершить "террористическую атаку с применением БПЛА".

Об этом в сообщении в социальных сетях заявил губернатор Брянской области России Александр Богомаз.

Он заявил, что якобы "беспилотный летательный аппарат самолетного типа" уничтожен над территорией Выгоничского района "силами ПВО" Министерства обороны РФ.

Мол, пострадавших и разрушений нет.

Также позже он снова сообщил об атаке.

Якобы пресечена попытка "украинских террористов" совершить атаку с помощью БПЛА.

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Почепским районом силами ПВО Министерства обороны РФ", — отметил он.

Российское чиновник добавил, что пострадавших и разрушений вроде бы нет.

Напомним, в ночь на 20 марта на территории города Энгельс Саратовской области РФ прозвучал ряд взрывов. Впоследствии СМИ со ссылкой на источники сообщили, что это работники ГУР Минобороны Украины устроили дроновую атаку.

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