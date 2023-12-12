Россиянам снова мерещится: украинские военные якобы пытались атаковать РФ с применением тактической ракеты "Точка-У"

В ночь на 12 декабря 2023 года российские власти заявили о якобы атаке с территории Украины.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Мол, "сегодня в 05.00 пресечена попытка "киевского режима" совершить "террористическую атаку" по объектам на территории Российской Федерации с применением тактической ракеты "Точка-У".

"Очередными средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над Белгородской областью", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее ночью на Харьковщине и Белгородщине раздались взрывы. В то же время местные паблики заявляли о звуках взрывов в Харьковской области, правда, прозвучавших вроде бы на расстоянии.

В то же время громкий "хлопок" расцвел и на российской Белгородщине. Об этом заявили очевидцы в сообщении в социальных сетях. В большинстве случаев именно оттуда россияне обстреливают Харьковщину.

Позже глава Белгородщины Вячеслав Гладков заявил о якобы работе российской "ПВО".

"Над Белгородским районом сработала "наша система ПВО" — сбита одна воздушная цель над селом Бессоновка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — говорилось в сообщении.

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