Россиянам традиционно померещилась атака "киевского режима" с беспилотниками

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 1 февраля, была пресечена попытка "киевского режима" совершить "террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа" по объектам на территории Российской Федерации.

Об этом идет речь в соответствующем сообщении в социальных сетях.

"Очередными средствами ПВО "украинские беспилотные летательные аппараты" перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской (4 БПЛА) и Курской (1 БПЛА) областей", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Воздушные Силы ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации и беспилотниках.

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