Россиянам в годовщину вторжения в Украину придумали странное занятие: что они будут делать

В Кремле подготовили и направили регионам РФ методики "празднования" годовщины вторжения в Украину.

По всей России с 20 по 24 февраля проведут акцию "Нашим героям", которую посвятили годовщине вторжения в Украину и российскому Дню защитника Отечества. В течение "празднования" россияне будут вязать носки и изготовлять окопные свечи для оккупантов.

Об этом пишет российское оппозиционное издание "Медуза".

Отмечается, что Кремль предлагает по всей РФ провести массовую акцию "Герои нашего времени", участники которой будут выстраиваться в форме Звезды Героя и записывать видеоролики с поздравлением ко Дню защитников Отечества. Пропаганда рекомендует проводить съемки на фоне памятников и граффити, посвященных героям Отечества и героям СВО. Также предусмотрено создание на улицах городов граффити с портретами "героев СВО и описанием их подвига".

Также кремлевская пропаганда предлагает организовывать мастер-классы по вязанию теплых носков и рукавиц, а также производить окопные свечи и кисеты для российских оккупантов. На кисетах должны быть вышивки: "Ждем с победой", "Вперед к победе", "Родному герою".

Среди других рекомендованных мероприятий – встречи с вернувшимися из Украины военными с ветеранами Великой Отечественной войны, которые собираются проводить в школах; концерты с вручением подарков в больницах, где проходят лечение раненые военные; а также написание писем для военных "с теплыми и искренними пожеланиями".

И главное мероприятие акции – митинг-концерт в Лужниках в Москве 22 февраля с участием Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что концерт в Лужниках запланирован на 200 тысяч россиян. Туда прибудет и Путин после того, как выступит перед Федеральным собранием РФ 21 февраля.

Отметим, ожидается, что президент России Владимир Путин накануне 24 февраля будет атаковать Украину всеми доступными средствами, чтобы продемонстрировать какие-либо успехи в войне к годовщине полномасштабного вторжения. Украинские военные и эксперты предупреждают об угрозе ракетных ударов, наступлении армии оккупантов, диверсий и даже массированного авианалета.

ТСН.ua собрал ключевые прогнозы и мнения аналитиков по поводу "сюрпризов", которые Путин может готовить Украине на 24 февраля.

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