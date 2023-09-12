Россиянам в очередной раз мерещатся "украинские" дроны, атакующие Курскую область

С одного из беспилотников якобы сбросили взрывчатку.

"Украинский дрон" второй раз за вечер 11 сентября 2023 атаковал курской Рыльск, повредив крышу административного дома, пострадавших нет.

Об этом заявил губернатор Роман Старовойт — пишут рос"СМИ".

Несколько ранее из "украинского беспилотника" уже забросили взрывчатку в Рыльске, райцентре пограничного Рыльского района на западе Курской области, пострадавших не было.

Напомним, что ранее на Белгородщине расцвел мощный "хлопок": россияне обвинили украинский беспилотник.