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Россиянам в очередной раз мерещатся "украинские" дроны, атакующие Курскую область

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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Россиянам в очередной раз мерещатся "украинские" дроны, атакующие Курскую область

Россиянам не спится из-за неизвестных дронов. / Фото: ТСН.ua

С одного из беспилотников якобы сбросили взрывчатку.

"Украинский дрон" второй раз за вечер 11 сентября 2023 атаковал курской Рыльск, повредив крышу административного дома, пострадавших нет.  

Об этом заявил губернатор Роман Старовойт — пишут рос"СМИ".

Несколько ранее из "украинского беспилотника" уже забросили взрывчатку в Рыльске, райцентре пограничного Рыльского района на западе Курской области, пострадавших не было.

Напомним, что ранее на Белгородщине расцвел мощный "хлопок": россияне обвинили украинский беспилотник.

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Дата публикации
Просмотры
60
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