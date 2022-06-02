Россиянам закрывают доступ к Интернету: "Роскомнадзор" заблокировал работу VPN-сервисов

Согласно российскому законодательству, средства обхода блокировок "противоправного" контента признаются угрозой.

Российский Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории РФ VPN-сервисов, "нарушающих российское законодательство".

Об этом сообщили в четверг, 2 июня, в "Роскомнадзоре", передает Интерфакс.

"По закону "О связи", средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство", — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что 2 июня у российских пользователей возникли проблемы с подключением к сервисам Proton VPN и NordVPN.

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"Сейчас мы изучаем проблему, но она не вызвана какими-либо изменениями с нашей стороны. Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы", — сообщили менеджеры. сервиса Proton VPN.

По состоянию на 15 марта в России было заблокировано около 20 VPN-сервисов. В 2021 году в РФ была ограничена работа более десяти VPN-сервисов, среди которых – ExpressVPN, Nord VPN, Hola!VPN, IPVanish VPN, KeepSolid VPN Unlimited, Speedify VPN.

"Роскомнадзор" оставил доступ к ним только компаниям из белого списка, которые сообщили, что VPN нужен им для работы.

Напомним, на всей временно оккупированной территории Херсонской области нет мобильной связи и Интернета.

Заглушили мобильную связь и Интернет: оккупанты отрезали Херсонщину от нормального мира

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