Россиянам запретили посещать Венсенский замок во Франции: что произошло

После полномасштабного вторжения России в Украину во Франции гражданам страны-террориста запретили посещать замок Шато де Венсен возле Парижа.

В замке Шато де Венсен, который теперь недоступен россиянам, хранятся архивы французского Министерства обороны.

Об этом сообщает 20 Minutes.

Замок расположен на юго-востоке Парижа. Кроме того, архивов в замке расположен и один из центров Исторической службы обороны, библиотеки и архивы.

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При определенных условиях доступ к библиотекам и архивам Службы имеет общественность. Также можно делать "запросы, связанные с журналистскими обязанностями".

К слову, Венсенский замок был построен для королей Франции в XIV-XVII веках в Венсенском лесу, на месте охотничьего угодья XII века.

Напомним, люксовые бренды не продают товары россиянам.

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