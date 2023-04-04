Россиянам запретят получать ВНЖ и покупать недвижимость в Литве, но есть нюансы

Гражданам России будет запрещено получать ВНЖ – вид на постоянное проживание и покупать недвижимость в Литве, однако не всем и не на постоянной основе.

Об этом говорится в BBC News.

Национальный парламент Литвы одобрил целый ряд ограничений в рамках нового закона, который будет действовать около года.

Вид на постоянное проживание в Литве для россиян: новые правила

Россияне не смогут получить ВНЖ в Литве, за исключением тех случаев, когда процессом руководит правительство, если речь идет о выдаче ВНЖ за пределами Литвы.

Если россиянин уже находится в Литве, он должен предоставить либо литовскую шенгенскую визу, либо ВНЖ в одной из стран ЕС. На граждан Беларуси запрет не распространяется, они были исключены во время дебатов.

Недвижимость в Литве для россиян: что изменилось

Россиянам и подконтрольным им юридическим лицам будет запрещено покупать недвижимость в Литве. В то же время, это не касается владельцев ВНЖ и ПМЖ, а также тех, кто эту недвижимость наследует.

"Сначала предполагалось, что ограничения будут распространяться, в частности, на белорусов, но это было изменено во время дебатов", — добавляет источник.

Пересечение границы также запрещено, но с исключениями (посещение родственников с ВНЖ или гуманитарной визой, поездка в Калининград, дипломатический иммунитет и другие).

Согласно пояснительным документам, закон об "Ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины" является дополнением к международным санкциям против России и Беларуси.

Напомним, в Литве живут около 15 тысяч граждан России и еще почти 50 тысяч граждан Беларуси. Ранее говорилось, что ограничить в праве покупать недвижимость в Литве, подаваться на визу или на получение гражданства могут и граждан РБ.

В преддверии Литва предложила России обсудить "направление кораблей". Там с иронией отнеслись к тому, что РФ с 1 апреля будет председательствовать в Совбезе ООН.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.