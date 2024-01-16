Россияне бросились массово получать гражданство Молдовы: власти не успевают обрабатывать заявления

К резкому увеличению количества желающих получить гражданство привела война России против Украины.

Власти Молдовы заявили, что не успевают обрабатывать заявления о предоставлении гражданства, подаваемые в иммиграционную службу россияне.

Также читайте Путин издал приказ о предоставлении украинским детям гражданства РФ – реакция МИД Украины

Об этом сообщает агентство Reuters.

В правительстве заявили, что в последнее время значительно возросло количество граждан России, стремящихся получить гражданство Молдовы.

"В связи с резким увеличением количества запросов на получение молдавского гражданства, ведомство просит правительство продлить срок рассмотрения заявлений до шести месяцев вместо нынешних 20 дней", — заявили в правительственном ведомстве, которое занимается вопросами гражданства и паспортов.

Чиновники объяснили, что к резкому увеличению количества желающих получить молдавское гражданство привела война России против Украины.

Ведомство сообщило, что 70% заявителей — граждане России, 20% — украинцы, но конкретные цифры не обнародовали.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики из-за медиков начали давить на жителей оккупированных территорий, чтобы они брали паспорта РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский прокомментировал идею множественного гражданства и обратился к украинцам за границей.

Читайте также: