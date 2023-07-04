Россияне бросились продавать свои дачи в Финляндии после сообщений об ограничениях на въезд в страну. На сайтах стало больше объявлений о продаже.

Об этом сообщает Yle.

С начала лета было опубликовано несколько десятков таких объявлений.

Объявления о продаже недвижимости в Финляндии объединяет то, что продавцы готовы принять оплату в рублях, а также часто предлагают обмен на недвижимость в России.

Представитель риэлторской компании Remax Мика Лайтинен заявил, что россияне хотят продать или обменять свою финскую недвижимость.

Так, к примеру, на продажу выставлен коттедж в Савитайпале стоимостью чуть менее 160 тыс. евро, дом в Раутярве за 62 тыс. евро и даже элитный коттедж стоимостью более миллиона евро.

По словам Лайтинена, агенту по недвижимости в Финляндии не очень выгодно, если продавец – живущий в РФ россиянин.

"Безусловно, продавцы найдутся, но на практике мы не можем взять недвижимость на продажу, если у них нет банковского счета, на который можно перевести деньги", – объясняет агент.

Напомним, власти Финляндии намерены усилить ограничения на въезд для граждан Российской Федерации, владеющих недвижимостью в стране, а также для абитуриентов финских университетов. Глава консульского отдела МИД Финляндии сказал, что окончательное решение о дальнейших ограничениях для россиян будет принято в ближайшие недели.

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