Россиян хотят водить на места боев / © iStock

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В Курской области России планируют разработать туристические маршруты, которые будут проходить по местам боевых действий и расположению российских военных.

Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн, пишет The Moscow Times.

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По его словам, местные власти совместно с военными уже прорабатывают, какие оборонные объекты и подземные сооружения можно использовать для будущих туристических маршрутов и музейных пространств.

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«События, по которым мы трагически прошли, тоже очень важная составляющая темы патриотического туризма. Мы уже сейчас с коллегами из Вооруженных сил думаем о том, какие из подземных сооружений, из объектов обороны мы будем привлекать к будущим туристическим маршрутам, где мы будем создавать музейные просторы», — сказал Хинштейн.

Туристам хотят показывать командные пункты

Среди объектов, которые могут войти в такие маршруты, губернатор назвал места, где находились военные из Северной Кореи.

Хинштейн заявил, что туристам, в частности, будут предлагать посещать подземные командные пункты, откуда осуществлялось управление войсками.

«Я уверен, что приехать и посмотреть подземные командные пункты, откуда осуществлялось управление войсками, или командный пункт, где находились наши боевые друзья из Народной Освободительной Армии Кореи, это будет очень и очень интересно», — сказал губернатор.

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Он добавил, что работа над созданием таких маршрутов уже продолжается, не дожидаясь завершения войны, которую российские власти называют «специальной военной операцией».

Что происходило в Курской области

По данным Следственного комитета РФ, в результате боевых действий в Курской области в 2024–2025 годах погибли 640 мирных жителей, а ущерб превысил 0,5 трлн рублей.

По сообщениям оперативного штаба региона, Курская область продолжает подвергаться атакам практически ежедневно.

Часть области почти девять месяцев находилась под контролем украинских военных.

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В РФ уже развивают «военный туризм»

Идея создания туристических маршрутов местами боевых действий не нова для российских властей. В конце 2025 о запуске так называемого «военного туризма» заявляли в оккупированной части Донецкой области.

Там планировали организовывать маршруты в «места боевой славы», связанные с войной на Донбассе с 2014 года и полномасштабным вторжением России в Украину.

2026 на развитие туристической отрасли в оккупированной Россией части Донецкой области планировали направить более 1 млрд рублей.

Напомним, Москва представляет будущие выборы в Госдуму как общенациональный референдум по поддержке войны против Украины, чтобы создать основу для новых долгосрочных жертв и возможной мобилизации.

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