"Россияне должны освободить Россию": в МИД Литвы дали пять советов беглецам от мобилизации

В Литве напомнили, что не будут предоставлять убежище российским мужчинам, желающим уклониться от призыва.
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заверил, что его страна не будет принимать беглецов от объявленной в РФ мобилизации, и дал четкие рекомендации тем россиянам, которых Путин намерен призвать в армию.
Об этом он написал соответствующий твит в субботу, 24 сентября.
В сообщении литовский министр дал перечень пяти вещей, которые "могут сделать российские мужчины вместо того, чтобы убегать в Европу":
- протестовать;
- не слушаться;
- дезертировать;
- сдаваться в плен;
- организовывать восстание.
Габриелюс Ландсбергис подчеркнул, что попытка получить в Литве убежище для 25 миллионов уклоняющихся от призыва "не является вариантом".
Things Russian men может ввести путь к Европе:— Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) September 24, 2022
✅️ protest
✅️ disobey
✅️ AWOL
✅️ POW
✅️ mutiny
Asylum для 25 млн draft dodgers не является option.
Россияне должны liberate Россия.
"Россияне должны освободить Россию", — подчеркнул глава литовского МИД.
Напомним, ранее Габриелюс Ландсбергис уже сообщал, что Литва не будет предоставлять убежище тем, кто просто убегает от ответственности.
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