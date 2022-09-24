"Россияне должны освободить Россию": в МИД Литвы дали пять советов беглецам от мобилизации

В Литве напомнили, что не будут предоставлять убежище российским мужчинам, желающим уклониться от призыва.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заверил, что его страна не будет принимать беглецов от объявленной в РФ мобилизации, и дал четкие рекомендации тем россиянам, которых Путин намерен призвать в армию.

Об этом он написал соответствующий твит в субботу, 24 сентября.

В сообщении литовский министр дал перечень пяти вещей, которые "могут сделать российские мужчины вместо того, чтобы убегать в Европу":

протестовать;

не слушаться;

дезертировать;

сдаваться в плен;

организовывать восстание.

Габриелюс Ландсбергис подчеркнул, что попытка получить в Литве убежище для 25 миллионов уклоняющихся от призыва "не является вариантом".

Things Russian men может ввести путь к Европе:

✅️ protest

✅️ disobey

✅️ AWOL

✅️ POW

✅️ mutiny



Asylum для 25 млн draft dodgers не является option.

Россияне должны liberate Россия. — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) September 24, 2022

"Россияне должны освободить Россию", — подчеркнул глава литовского МИД.

Напомним, ранее Габриелюс Ландсбергис уже сообщал, что Литва не будет предоставлять убежище тем, кто просто убегает от ответственности.

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