Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Россияне должны освободить Россию": в МИД Литвы дали пять советов беглецам от мобилизации

Дата публикации
Просмотры
276
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Россияне должны освободить Россию": в МИД Литвы дали пять советов беглецам от мобилизации

Фото: Associated Press

В Литве напомнили, что не будут предоставлять убежище российским мужчинам, желающим уклониться от призыва.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заверил, что его страна не будет принимать беглецов от объявленной в РФ мобилизации, и дал четкие рекомендации тем россиянам, которых Путин намерен призвать в армию.

Об этом он написал соответствующий твит в субботу, 24 сентября.

В сообщении литовский министр дал перечень пяти вещей, которые "могут сделать российские мужчины вместо того, чтобы убегать в Европу":

  • протестовать;
  • не слушаться;
  • дезертировать;
  • сдаваться в плен;
  • организовывать восстание.

Габриелюс Ландсбергис подчеркнул, что попытка получить в Литве убежище для 25 миллионов уклоняющихся от призыва "не является вариантом".

"Россияне должны освободить Россию", — подчеркнул глава литовского МИД.

Напомним, ранее Габриелюс Ландсбергис уже сообщал, что Литва не будет предоставлять убежище тем, кто просто убегает от ответственности.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация