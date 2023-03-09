Россияне готовят новую волну мобилизации на Донбассе: "ядро" составят несовершеннолетние студенты

Россияне во временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей намерены провести новую волну мобилизации, основу которой будут составлять несовершеннолетние.

Весной оккупанты начнут подготовку к новой волне мобилизации на временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Так, оккупационные военкоматы призвали учебные заведения предоставить списки всех юношей 2006 года рождения. Именно они должны стать ядром будущей волны, ведь в регионе уже почти нет свободных лиц, подлежащих мобилизации.

Напомним, заместитель главного редактора российского издания "Верстка" Алексей Левченко убежден, что Кремль не случайно отправляет на штурм позиций ВСУ неподготовленных мобилизованных. Такие действия страны-агрессора России – часть стратегии Москвы.

По его словам, в российском Минобороны дефицит человеческого ресурса. А потому провалы на фронте нужно прерывать живой силой – даже необученной и без снаряжения. Левченко отмечает, что такая ситуация не меняется с начала мобилизации.

Читайте также: