Для этого российские военные сейчас проводят рекрутинговую кампанию в Курской области.

Российские оккупанты планируют отправиться в экспедицию в Африку, чтобы найти там наемников для колониальной захватнической войны против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра национального сопротивления.

Как отмечается, российские военные сейчас проводят рекрутинговую кампанию в Курской области. Они ожидают набрать от 50 до 100 солдат и офицеров для наполнения так называемого "Африканского корпуса".

"Последний РФ создает как замену наемникам ПВК "Вагнер", которые действовали в Африке, но были отправлены в зону "сво". Расширение указанного контингента планируется на территории Буркина-Фасо, а основным видом деятельности наемников будет подготовка местных и переподготовка новых волн местных наемников для отправки на войну против Украины", – добавили в Центре сопротивления.

Напомним, что в Либерии при загадочных обстоятельствах погибли трое россиян, проводивших вербовку к незаконному вооруженному формированию "Редут".

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