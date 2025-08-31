Люди / © Pixabay

76% граждан России одобрили бы решение Владимира Путина подписать мирное соглашение с Украиной, свидетельствуют данные исследования Russian Field.

Как показал опрос, только 16% россиян выступили бы против такого шага. Чаще всего сторонниками мира являются малообеспеченные граждане, респонденты с высшим образованием и аудитория интернет-СМИ. Зато среди противников больше состоятельных опрошенных, людей без высшего образования, а также тех, кто получает информацию с телевидения и печатных изданий.

За мир чаще выступают женщины и россияне в возрасте от 18 до 44 лет. Противников идеи больше среди мужчин и старших людей.

Социологи указывают и на связь между позицией респондентов и их отношением к так называемой «спецоперации». Те, кто считает ее успешной или не отменил бы ее в прошлом, в основном не поддерживают идею мирного соглашения. В то же время 96% сторонников переговоров и 92% тех, кто ретроспективно выступил бы за отмену вторжения, готовы поддержать подписание мира.

