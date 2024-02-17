Россияне хвастаются якобы сбитыми беспилотниками в Калужской области

У россиян случилась тревожная ночь на 17 февраля 2024 года.

Россияне продолжают хвастаться якобы сбитыми беспилотниками.

Вроде бы "ПВО" сбила "4 беспилотника" в Людиновском районе Калужской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил местный губернатор.

Напомним, что в ночь на 17 февраля 2024 года в Курской и Белгородской области РФ раздались громкие взрывы.

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Заметим, что несколько дней в Белгороде неспокойно: в городе раньше прогремела серия взрывов и попадания. По данным пропагандистских пабликов, погибли по меньшей мере шесть человек, еще не менее 10 пострадали.

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В минубивствах РФ уже отчитались о сбитии якобы 14 реактивных снарядов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Документы готовь и сумку": Взрывы! Курск и Белгород ГОРЯТ! Россияне упаковывают чемоданы!

Напомним, 14 февраля бойцы легиона "Свобода России" пообещали ответ за российские обстрелы по Харькову и анонсировали демилитаризацию всего приграничного региона Белгородской области РФ.

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