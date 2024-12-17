Немцев будут пугать войной, если "хоть один Taurus улетит по России".

Россияне информационно вмешиваются в политическую жизнь Германии. Их стратегия довольно проста — через собственные сети они будут навязывать нарратив о "кандидате мира" и "кандидате войны".

Об этом пишет руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Типичная российская стратегия

Как подчеркивает Коваленко, зная россиян, можно с уверенностью говорить, что проиграет та нация, которая в это время будет выбирать что-нибудь другое вместо силы.

"И таким образом будет гарантировать своему обществу, для начала, окопы где-то в Балтии за 4-6 лет. Сила нужна именно сейчас, чтобы этого не произошло. И альтернативы силе не должно быть в политике стран", — подчеркнул он.

Ранее Бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру Германии Олафу Шольцу. За это решение во время поименного голосования высказалось большинство депутатов. В доверии политику отказали 394 депутата, 207 поддержали его, еще 116 воздержались.

Читайте также: