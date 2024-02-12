Россияне используют Starlink на фронте: Илон Маск выступил с заявлением

Владелец компании опроверг эту информацию.
Владелец SpaceX Илон Маск отрицает, что компания продает России терминалы спутниковой связи Starlink.
Об этом он написал в X(Twitter).
Так Илон Маск отреагировал на распространение новостей о том, что российские оккупанты используют Starlink на фронте.
"Насколько нам известно, Starlinks не продавались прямо или косвенно России", — отметил он.
Бизнесмен назвал категоричной неправдой новости о том, что SpaceX снабжала Россию Starlink.
Ранее Главное управление разведки подтвердило, что у россиян на фронте появился Starlink, а масштабы использования терминалов спутниковой связи со стороны оккупантов растут. В то же время, они используются не в самой России, а на временно оккупированных украинских территориях.
Карта доступности Starlink указывает, что компания предоставляет покрытие практически на всей местности Украины, не считая оккупированных с 2014 года районов Донецкой и Луганской областей, также Крыма и Севастополя.
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