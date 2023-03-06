Россияне используют своих солдат как "пушечное мясо": какая их циничная цель

Российские военные командиры используют подчиненных в качестве пушечного мяса. Оккупантов отправляют насмерть, чтобы выявить огневые позиции ВСУ.

Об этом пишет издание The New York Times.

Как отмечается, журналисты издания отправились в Марьянку, чтобы пообщаться с украинскими военными и увидеть своими глазами действия российских оккупантов.

"Россияне посылают первую волну пехоты на штурм траншеи, зная, что они, скорее всего, будут убиты. Российские корректировщики замечают огневые позиции украинских войск и ведут по ним шквальный минометно-артиллерийский огонь. ", – пишет издание.

Кроме того, россияне используют практическую такую же тактику, которая была применена во время Первой мировой войны. Тогда пехота буквально сгорала в таких атаках.

"Украинские солдаты стали называть эти группы "мясом" из-за высокого уровня их гибели", — добавили в New York Times.

Напомним, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак показал фото наголову разрушенной россиянами Марьинки.

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