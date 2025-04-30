Россияне изменили намерения относительно Запорожской АЭС: заявление гендиректора "Росатома"

Запорожская АЭС захвачена российскими оккупантами / © sprotyv.mod.gov.ua

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Россияне готовы рассмотреть возможность присутствия США на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в случае соответствующего решения со стороны президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в комментарии пропагандистам «Интерфакса».

«В случае принятия политического решения руководством страны мы готовы обсудить это с американской стороной», — сказал он.

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Политолог Аббас Галлямов расценил это заявление как признак внутренних противоречий в российском руководстве, поскольку совсем недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров категорически отрицал такую возможность.

По его словам, это может свидетельствовать о неопределенности позиции Путина по отношению к ЗАЭС из-за различных влияний его ближайшего окружения.

Галлямов добавил, что Лавров принадлежит так называемому «ястребиному лагерю», тогда как Сергей Кириенко — первый заместитель главы администрации президента РФ и неформальный куратор «Росатома» — представляет «технократическое крыло». «Ястребы» выступают за эскалацию конфликта, а «технократы» — за уступки и диалог с Западом, пояснил политолог.

Какая ситуация на ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция, расположенная в городе Энергодар, является самым подобным объектом в Европе. До начала полномасштабной войны она обеспечивала около 20% всей производимой электроэнергии Украины.

В марте 2022 года станция была захвачена российскими войсками. С 11 сентября того же года все шесть ее энергоблоков переведены в состояние холодной остановки.

В марте 2025 года президент США Дональд Трамп предложил оказать помощь Украине в управлении атомными объектами. Как вскоре уточнил президент Владимир Зеленский, речь шла исключительно о Запорожской АЭС.

27 апреля глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что ЗАЭС находится «в надежных руках и изменения в ее подконтрольности невозможны».

Напомним, Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на еще шести российских кафиров, которые в марте 2022 года принимали участие в захвате Запорожской АЭС.