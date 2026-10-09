Россияне массово опустошают банковские счета и прячут миллиарды под подушку

Центральный банк РФ стремится сдержать панические настроения среди населения / © Associated Press

Реклама

Банковская система РФ столкнулась с новой и мощной волной масштабного кризиса доверия со стороны собственного народа.

Об этом пишет издание «Важные истории».

Реклама

Россияне начали отказываться от банковских счетов и обналичиваются из-за более строгих проверок операций, блокирования карт и новых налогов.

Реклама

В частности, с февраля по сентябрь объем бумажных денег на руках вырос на 3,3 трлн рублей. По прогнозу российского Центробанка, за весь 2026 год этот показатель вырастет на 3,7 трлн рублей, а в 2027 году прибавит еще 2 трлн.

Главные причины, почему россияне прячут деньги под матрас

Международные экономические аналитики и профильные эксперты выделяют несколько ключевых факторов, заставивших россиян массово возвращаться к практике хранения бумажной валюты.

Блокировка и проверка

В последние месяцы российские банки чаще замораживают отдельные платежи и сами счета клиентов, чтобы проверить их.

Сбои со связью

Из-за отключения Интернета люди часто теряют доступ к онлайн-банкам и своим деньгам.

Реклама

Налоги

Власти подняли НДС до 22%, добавили налог на оплату банковскими карточками и снизили планку дохода для компаний без налогов от 60 до 20 млн рублей. Поэтому бизнес чаще просит бумажные деньги.

Более низкие проценты по вкладам

С сентября прошлого года Центробанк РФ снизил свою ставку с 18 до 14%, поэтому ставки по депозитам в банках тоже упали и стали менее выгодными.

Психологический фактор

При тотальной геополитической изоляции и хронической экономической нестабильности физическое владение банкнотами дает населению хоть какое-то иллюзорное «ощущение безопасности».

Ранее сообщалось, что российская экономика все сильнее испытывает бремя войны, однако Кремль пока может избегать финансового кризиса благодаря высоким доходам от экспорта нефти. Правительство РФ ожидает только 0,6% роста по итогам 2026 года, в то время как в первом квартале экономика сократилась, а во втором продемонстрировала лишь частичное восстановление.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров