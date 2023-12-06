Россияне массово пишут письма Путину, в которых жалуются на "мясные штурмы" — СМИ

Уже более ста родственников российских военных написали письмо диктатору Путину, в котором написали, что их родственников бросают в так называемые "мясные штурмы" в районе Авдеевки.

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Они пишут, что это делается, чтобы успеть захватить украинский город Авдеевка к началу "Прямой линии" с Путиным, назначенной на 14 декабря, или к Новому году, информирует оппозиционное издание "Важные истории".

Журналисты ознакомились с подобным обращением, в котором говорится, что российское командование распорядилось отправлять на штурм Авдеевки даже военнослужащих с ранениями средней тяжести.

Жена одного из мобилизованных рассказала изданию, что, по словам ее мужа, военные "там ходят по трупам, ими просто все завалено".

Родственники жалуются на "преднамеренное уничтожение" мобилизованным командованием.

Отметим, что российские войска начали массированные атаки на город Авдеевки в начале октября. Источники сообщают, что полный захват Донецкой области – это одна из целей, которую перед подчиненными поставил диктатор Путин.

Эксперты отмечают, что пока россияне добились незначительных успехов, но ценой очень больших потерь. Украинские военные утверждают, что в районе Авдеевки захватчики ежедневно теряют около тысячи военных.

Напомним, ранее сообщалось, что российские подразделения на Авдеевском направлении, пытающиеся подойти к коксохимическому заводу, либо отступают, либо их уничтожают ВСУ.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские кафиры будут пытаться усиливать давление в районе Авдеевки. Они сейчас еще не использовали те подразделения, которые есть у них в резерве.

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