Кремль / © Associated Press

Реклама

Российские агенты и люди, связанные с Кремлем, активно покупают жилую и коммерческую недвижимость в странах Европы вблизи военных баз, портов и стратегической инфраструктуры.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на источники в западных спецслужбах.

По данным разведки, эти объекты могут быть частью масштабной сети так называемых троянских лошадей, предназначенной для шпионажа, диверсий и подготовки возможных атак в случае обострения ситуации.

Реклама

Недвижимость как инструмент гибридной войны

Речь идет о приобретении дач, складов, квартир, заброшенных построек, а также островов и участков земли по меньшей мере в десятке европейских стран. По версии спецслужб, эти объекты могут использоваться в качестве баз для наблюдения, подготовки диверсий или скрытого хранения оборудования.

Российские активы по всей Европе. / © The Telegraph

Действующие и бывшие сотрудники трех европейских исследований предполагают, что на отдельных таких объектах уже могут храниться беспилотники, взрывчатка, оружие или работать агенты под прикрытием.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году в Европе резко возросло количество диверсий, связанных с Москвой — от поджогов до попыток саботажа транспорта и инфраструктуры. В спецслужбах не исключают, что часть инцидентов могла быть репетицией перед более масштабными операциями.

Проверка НАТО в серой зоне

По словам разведчиков, Кремль может пытаться действовать ниже порога открытой войны во избежание прямого применения статьи 5 НАТО о коллективной обороне. Цель — парализовать транспорт, энергетику и связь в странах Альянса, оставляя возможность отрицать причастность.

Реклама

Российские хижины вблизи норвежской военной базы. / © The Telegraph

Глава британской разведки MI6 Блез Метревели ранее предупреждала, что Россия «испытывает Запад в серой зоне», используя методы между войной и миром.

Пример Финляндии

Особое внимание в Европе привлек случай в Финляндии, где компания Airiston Helmi приобрела 17 объектов недвижимости вблизи стратегических морских маршрутов. Во время обысков 2018 там обнаружили причалы, системы наблюдения, вертолетную площадку и современные средства связи.

Российский «военный» остров в Финляндии. / © The Telegraph

После этого Финляндия фактически запретила россиянам и белорусам покупать недвижимость. Подобные ограничения были введены в страны Балтии.

Европа реагирует, но не все одинаково

Часть государств начала закрывать российские объекты, которые могли использоваться для разведки. В то же время во многих странах, в частности в Великобритании, остаются пробелы в законодательстве, что позволяет инвесторам из РФ покупать стратегическую недвижимость.

Реклама

В Норвегии и Швеции российские структуры также покупали объекты рядом с военными базами, а некоторые из них, по оценкам разведки, могли использоваться для наблюдения или запуска беспилотников.

Аналитики предупреждают: такая деятельность является современной версией тактики времен холодной войны, когда СССР использовал недвижимость за рубежом для шпионажа и диверсий.

Китай действует схожим путем

Западные службы безопасности также фиксируют признаки подобной, но более долгосрочной стратегии Китая. Речь идет о приобретении объектов вблизи центров обработки данных и коммуникационных узлов для сбора информации.

Впрочем, эксперты считают, что российские цели более агрессивны и могут предусматривать подготовку к диверсионным атакам в случае грядущего кризиса.

Реклама

В Европе опасаются, что из-за отсутствия единой политики и координации между странами эта угроза растет, а реагирование пока остается недостаточным.

Путин продолжит воевать в 2026 году: следующие цели Кремля — на территории НАТО

Кремлевский диктатор Владимир Путин назвал «чепухой» заявления европейских политиков о возможном нападении РФ на Европу, обвинив их в «нагнетании истерии» и распространении страхов. Он заявил, что Россия якобы стремилась к партнерству после распада СССР, но Запад избрал путь расширения НАТО.

В то же время Путин в очередной раз возложил ответственность за войну в Украине на США и НАТО, обвиняя их в желании «развала» России.

Однако в Минобороны обсудили истинные намерения в отношении НАТО. Министр обороны Андрей Белоусов заявил о якобы подготовке объединенных вооруженных сил НАТО к противостоянию с РФ на рубеже 2030-х годов.