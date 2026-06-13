Из-за цензуры россияне вынуждены кардинально хминать цифровые привычки.

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В этом году российские власти существенно усилили контроль над интернетом накануне сентябрьских парламентских выборов, что привело к массовым сбоям в работе банков, транспорта и электронной коммерции. Чтобы сохранить доступ к зарубежным сервисам и обезопасить себя от слежки ФСБ, россияне вынуждены искать сложные технические решения и разделять свою цифровую жизнь на 2 разных устройства.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на анонимные источники в РФ.

Тотальный контроль и дополнительные смартфоны

Российские чиновники активно заставляют граждан переходить на государственные альтернативы иностранным приложениям для общения ради так называемого цифрового суверенитета. Главным таким продуктом стало государственное приложение MAX, которым ежедневно пользуется более 85 миллионов человек.

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Оппозиционные политики и западные технологические компании неоднократно предупреждали, что это приложение может использоваться спецслужбами для тотальной слежки за населением. Из-за этого даже лояльные власти чиновники начали покупать вторые смартфоны исключительно для установки государственных сервисов.

Некоторые осторожные пользователи даже физически удаляют микрофоны и камеры с тех устройств, где установлена программа MAX. Это делается для того, чтобы сделать невозможным любое прослушивание со стороны сотрудников российских спецслужб.

"Даже если вы не делаете ничего плохого, никто не хочет, чтобы ФСБ читала ваши сообщения", - отметил источник.

Рост популярности VPN и падение рейтингов

Массовые ограничения вызвали большое раздражение среди населения и ударили по рейтингам российского диктатора. Уровень поддержки главы Кремля упал с 75 процентов в феврале до 65 процентов в апреле текущего года.

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Вместо использования российских аналогов, граждане начали массово загружать сервисы для обхода блокировок. Только за 1 месяц россияне загрузили 5 самых популярных VPN-приложений более 9 миллионов раз, что в 14 раз превышает показатели прошлого года.

В апреле государственные учреждения, банки и крупные интернет-магазины начали блокировать доступ для пользователей с включенным VPN. Такие действия сразу же привели к падению интернет-трафика российского маркетплейса на 10 процентов, поскольку покупатели просто отказывались выключать защиту.

"Как отмечают участники рынка, многие пользователи не выключают свой VPN для доступа к сайту и просто теряют интерес к покупке, если не могут открыть страницу товара", - говорится в сообщении консалтинговой компании Digital Budget.

Отключение интернета и бумажные карты

Начиная с прошлого года Федеральная служба безопасности регулярно предписывает телекоммуникационным компаниям выключать мобильный интернет в разных регионах страны. Власти официально объясняют такие действия необходимостью глушить навигацию для украинских ударных беспилотников.

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Самый большой сбой произошел в марте в Москве, когда интернет не работал почти 3 недели подряд. Из-за отсутствия связи и невозможности пользоваться онлайн-навигаторами курьерам приходилось загружать маршруты через рабочие сети Wi-Fi.

По данным местных маркетплейсов, во время этого масштабного отключения продажи обычных бумажных карт в российской столице выросли более чем вдвое. Россияне вынуждены адаптироваться к новым условиям, ведь они не верят в официальные обещания властей о временности введенных ограничений.

Напомним, в России продолжается расширение политики так называемых «традиционных ценностей» , которая постепенно охватывает все больше сфер общественной жизни — от культуры до спорта. Новые правила уже затронули официальные спортивные мероприятия, где запрещают баннеры и флаги, которые могут не соответствовать установленным нормам. Более того, Кремль берет под контроль даже книги Пушкина.

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