Россияне массово скупают паспорта крошечных государств: в чем причина

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Богатые россияне начали массово приобретать дорогие паспорта карликовых государств после того, как страны Европейского Союза существенно ужесточили визовые правила для граждан РФ.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на данные агентства по зарубежной недвижимости Intermark Global.

По данным издания, наибольшим спросом пользовались программы получения гражданства Вануату и Сан-Томе и Принсипи.

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Если паспорт Сан-Томе и Принсипи можно оформить примерно за 90 тысяч долларов на семью, то гражданство Вануату обходится уже в 170–200 тысяч долларов.

В первом полугодии количество сделок по приобретению гражданства Вануату выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время новая инвестиционная программа Сан-Томе и Принсипи всего за несколько месяцев достигла аналогичного уровня спроса среди российских клиентов.

Как отмечает The Moscow Times, резкий рост интереса связан с тем, что после начала полномасштабной войны против Украины многие государства значительно ограничили возможности россиян получать второе гражданство, а ЕС ужесточил правила выдачи шенгенских виз.

На этом фоне состоятельные граждане РФ готовы тратить сотни тысяч долларов на паспорта небольших островных стран, которые упрощают оформление долгосрочных виз и открывают доступ к ряду международных программ.

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Эксперты Intermark Global также отмечают, что в настоящее время именно получение вида на жительство или второго гражданства стало главной мотивацией для покупки зарубежной недвижимости россиянами. По их данным, с этой целью в первом полугодии заключалось почти семь из десяти таких сделок.

Напомним, в Кремле решили возродить один из самых ярких атрибутов тоталитарного советского режима — выездные визы. Выезд в так называемые «недружественные» страны россиянам хотят разрешить только в составе туристических групп не менее чем из десяти человек, в сопровождении и по заранее утвержденному маршруту.

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