Россияне массово согласились пить воду из унитазов ради денег

Россияне пили воду из унитазов / © скриншот с видео

Реклама

В российском Ставрополе посетители одного из торговых центров согласились пить воду из унитазов, чтобы побороться за денежный приз в необычном конкурсе.

Об этом сообщило издание The Sun со ссылкой на видео, которое публикуют в социальных сетях.

На кадрах видно, как несколько участников встают перед рядом унитазов, после чего по сигналу организатора начинают наперегонки глотать из них воду.

Реклама

По информации издания, конкурс под названием «Игра престолов» проводился с призовым фондом в 100 тысяч рублей (около 1200 долларов). Победителем стал мужчина, который быстрее всех справился с заданием.

Организаторы уточнили, что участники «пили безалкогольный газированный напиток из унитаза на скорость».

Как пишет The Sun, конкурс вызвал волну критики среди жителей Ставрополя. Некоторые заявили, что подобные развлечения создают «плохой имидж города».

Издание также отметило, что ранее унитазы ассоциировались с российскими солдатами, которые во время полномасштабной войны похищали такую сантехнику с захваченных украинских территорий. Эта тема в свое время стала поводом для многочисленных мемов и сатирических публикаций.

Реклама

Комментируя видео, российский оппозиционный журналист Александр Невзоров, находящийся в эмиграции, заявил, что ролик демонстрирует, «на что люди готовы ради денег», и назвал увиденное показательным.

«Чтобы завладеть трофейным унитазом, орки могут без труда убить. Но и простые россияне способны на многое… Страшно представить, на что все эти люди были бы готовы пойти ради миллиона, например», — написал он в комментарии к опубликованному видео.

Напомним, в Кремле решили возродить один из самых ярких атрибутов тоталитарного советского режима — выездные визы. Выезд в так называемые «недружественные» страны россиянам хотят разрешить только в составе туристических групп не менее чем из десяти человек, в сопровождении и по заранее утвержденному маршруту.

Новости партнеров